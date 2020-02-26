 العراق يوجه سفاراته بإيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين في 7 دول بسبب كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 26 فبراير 2020 10:41 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


النتـائـج تصويت

العراق يوجه سفاراته بإيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين في 7 دول بسبب كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:15 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:15 ص

علنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عن إيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين من سبع دول بسبب انتشار فيروس كورونا بها.

وقال المتحدّث باسم الوزارة أحمد الصحّاف ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إن "وزير الخارجية وجه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبيّة، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح تأشيرات دخول للوافدين".

وأضاف أنه "يستثنى من القرار العراقيين الوافدين من هذه الدول وكذلك الدبلوماسيين العاملين في البعثات الدبلوماسية، والوفود الرسمية شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك