 باكستان تبدأ في اتخاذ إجراءات وقائية على الحدود مع أفغانستان بسبب فيروس كورونا المستجد - بوابة الشروق
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باكستان تبدأ في اتخاذ إجراءات وقائية على الحدود مع أفغانستان بسبب فيروس كورونا المستجد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:03 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 12:03 م

بدأت باكستان في اتخاذ إجراءات وقائية عند معبر "شامان" الحدودي الذي يربط البلاد مع أفغانستان، وذلك عقب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الأربعاء، أنه جاري فحص جميع الأشخاص الذين يعبرون الحدود إلى باكستان عن طريق هذا المعبر، مشيرة إلى أن إدارة الصحة قامت بتشكيل فرق من أجل فحص الأشخاص الوافدين إلى البلاد.

من جانبها، قالت السلطات الباكستانية إن نحو 20 ألف شخص يعبرون الحدود يوميا، إلا أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، في حين تم تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في أفغانستان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).


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