«أير نيوزيلندا» توفر مقاعد نوم لركاب الدرجة الاقتصادية



قررت شركة الطيران النيوزيلندية "أير نيوزيلندا" تغيير هذه الفكرة من خلال برنامج "إيكونومبي سكاي نست" الذي يقدم مجموعة من المقاعد المريحة الصالحة للنوم لركاب الدرجة الاقتصادية على متن طائراتها، رغم أن حصول ركاب الدرجة الاقتصادية في رحلات الطيران الطويلة على قسط من النوم أو الراحة أثناء السفر أمر مستحيل.

وأعلنت أير نيوزيلندا التي تسير بعض أطول خط الطيران في العالم مثل خط الطيران المنتظر بين أوكلاند ونيويورك، والذي تصل مدة رحلته إلى 17 ساعة و40 دقيقة بدون توقف، إنها قدمت طلبا للحصول على براءة اختراع برنامج "سكاي نست"، وتسجيل علامته التجارية اليوم الأربعاء.

وقال "مايك تود"، مدير التسويق وخدمة العملاء في أير نيوزيلندا في بيان "لدينا قدر كبير من أعمال التطوير الجارية في ابتكار المنتج الذي يمكن استخدامه في جميع كبائن الطائرات... النقطة المتعبة الأساسية بالنسبة لمسافري الدرجة الاقتصادية في الرحلات الطويلة هى عدم القدرة على الجلوس فى حالة استرخاء، تطوير "إيكونومبي سكاي نست" حل مباشر لها التحدي".

وتعتزم الشركة النيوزيلندية اتخاذ القرار النهائي بشأن تطبيق هذا البرنامج في العام المقبل، بعد تقييم أداء خط طيرانها الجديد بين أوكلاند ونيويورك.