 نور الدين أمرابط يعود لتدريبات النصر قبل مواجهة أهلي جدة - بوابة الشروق
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نور الدين أمرابط يعود لتدريبات النصر قبل مواجهة أهلي جدة

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:43 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:43 م

شارك المغربي نور الدين أمرابط في الجزء الأخير من تدريبات فريق النصر، اليوم الأربعاء، وذلك ضمن استعدادات فريقه لمواجهة أهلي جدة في المرحلة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، والمقرر لها غدا الخميس.

وكان أمرابط قد تعرض لإصابة في مباراة النصر اخلال الجولة الماضية أمام الحزم، دفعت البرتغالي روي فيتوريا لاستبداله قبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء، قبل أن يتغيب عن التدريبات أمس الثلاثاء.

ويستعد النصر لمواجهة الأهلي، الخميس ضمن المرحلة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يحتل أهلي جدة المركز الثالث برصيد 33 نقطة.


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