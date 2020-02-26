أتباع الأديان المختلفة بالصين يقفون يدا واحدة لمواجهة فيروس كورونا

تلقت مدينة كيو الأمريكية المنكوبة بفيروس كورونا، هدية غير متوقعة، وهي تبرعات من أحد المعابد الطاوية الذي يبعد عنها أكثر من 500 ميل، وبعد أيام من تلك الهدية بادر معبد طاوي آخر ولكن في مدينة كيو نفسها، بالتبرع بعشرات الآلاف من الدولارات لشراء أدوية ومضادات حيوية.

قال أحد كهنة المعبد الطاوي القائم في كيو، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن أتباع الديانة بمجرد شيوع أخبار الفيروس، طالبوا القائمين على المعبد بالمشاركة، فلم يتأخر الكهنة عن مساعدة شعبهم.

وإلى جانب النفقات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، كان لمؤسسات الأديان الصينية على اختلافها مشاركة كبيرة في النفقات على العلاج ودعم المدن المنكوبة، إذ كان حصيلة تبرعات المؤسسات المسلمة والمسيحية والبوذية والطاوية خلال شهرين مضو 30 مليون دولار.

ويقول عالم الإنثروبولوجي، وو كيبينج من جامعة شيون جاتيونج الصينية: "لو فكرت منذ 10 سنوات بمثل تلك المشاركة للمؤسسات الدينية في دولة مثل الصين، لكان هذا مستحيلا، ولكن الآن هو أمر طبيعي لأي أحد يسمعه".

ولكن لم تكن كل الجهود مرحب بها، فالحكومة الصينية لا تعترف بوساطة أي منظمة خيرية على أساس ديني ما لم تكن تلك المنظمة متعاونة مع الحكومة.

ولذلك بعدما قامت 7 كنائس بروتستانتية بشراء شحنة ماسكات بـ10 آلاف دولار بغية توزيعها بتاريخ 5 فبراير الجاري، استدعت الشرطة قيادات الكنائس وحذرتهم من تكرار تلك المبادرة ثانية.

وقال القسيس وانج لاي، مدير إحدى الكنائس المذكورة، إن الحكومة رفضت تبرعاتهم خوفا من تزايد نسبة التبرعات القادمة من مؤسسات دينية، مضيفا أن الحكومة لا تحبذ كثرة التبرعات من قبل منظمات المجتمع المدني، وخاصة الدينية منها.

ولكن على عكس تلك الكنائس غير المعترف بها، فالمؤسسات الدينية الرسمية لدى الصين مسموح لها بالتبرع.

فبحسب الأرقام الرسمية، تبرع الاتحاد البوذي الصيني بـ14 مليون دولار، وتبرع اتحاد المسيحيين البروتوستانت الصيني بـ10 ملايين دولار، وتبرع اتحاد المسلمين الصينيين بـ4.5 مليون دولار، أما اتحاد الكاثوليك فتبرع بـ1.5 مليون، واتحاد الطاويين بقرابة المليوني دولار.

والصادم أن تلك التبرعات تتفوق بكثير عن مثيلاتها من قبل منظمات حكومية، فالصليب الأحمر الصيني واتحاد ولاية هوباي واتحاد تطوير شباب هوباي لم يتبرعوا بأكثر من 1.9 مليون دولار، وشاب تلك التبرعات اتهامات فساد مختلفة.

ويضيف البروفيسور كيبينج، أن ما يجعل تبرعات المؤسسات الدينية صاحبة الصدارة هي لأنها تجمع إعاناتها من كثير من الأتباع، بينما منظمات الحكومة لا يتبرع لها سوى رجال الأعمال ذوي المصالح.

وبحسب معبدي الطاوية اللذان تبرعا لمدينة كييو، فإن مصدر تلك الأموال كان مئات المتبرعين من أتباع المعبدين، وأما كنيسة تشينجسي البروتستانتية بمدينة وينزهو، فيقول قسيسها وو شينجلي، إن الحكومة سألتهم إذا كان باستطاعتهم التبرع بـ140 ألف دولار، فقام أتباع الكنيسة بالاستجابة سريعا وجمعوا المطلوب بنجاح.

وأضاف القسيس: "لا يتردد أتباع الكنيسة في العطاء ولا مساعدة الآخرين، وستكون الحصيلة أكبر من القدر المجموع من المال بكثير".

وتقول عالمة السياسة سوزان ماكارثي، من كلية بروفيدنس والمتخصصة بالمؤسسات الدينية الصينية، إن مثل تلك التبرعات هي أفضل سبيل لتحسين العلاقة بين الحكومة الشيوعية والمنظمات الدينية التي هدفت خلال الفترة الأخيرة من إظهار ولائها للحكومة ومقدار من الوطنية.

وكان للمساعدات العينية نصيبا كثيرا في إعانات المؤسسات الدينية.

فقامت مطاعم الأكل الحلال الإسلامية بمدينة ووهان المنكوبة بتوفير الوجبات المجانية للفرق الطبية المكافحة للوباء، وأما الكنائس المسيحية والمعابد البوذية فلم يعيقها تعذر الصلاة بدور العبادة خوفا من الوباء عن أن ينظم القساوسة والكهنة للأتباع صلوات يومية للدعاء بزوال الوباء.

وأما معبد شامشون الطاوي في ووهان، فقد أقام طقسا لتطهير الأرض وهو تقليد للديانة للتخلص من الأوبئة.

ويقول الطاوي وانج ديرو: "أطمئن لوجود كهنتنا بالمعبد دائما، فحتى لو لم نستطع الذهاب لهناك، فصلوات الكهنة تكفي نيابة عننا".

يذكر أن مستشفيي ووهان اللذان بنيا بوقت قياسي تمت تسميتهما باسم آلهتين من آلهة الديانة الطاوية.

وألهمت تلك الحالة من تكاتف الأديان مؤلف الأغاني الصيني شونج شازهي، من عمل أغنية جديدة تناقش الظاهرة الجميلة.