 الصحة الفلسطينية: لا توجد أية حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصحة الفلسطينية: لا توجد أية حالات إصابة بفيروس كورونا في البلاد

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:50 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 11:50 ص

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية طريف عاشور عدم وجود أية حالات إصابة بفيروس "كورونا" في البلاد، مشيرا إلى أن نتائج فحوص المواطنة التي وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي جاءت سلبية، وأثبتت عدم إصابتها بالفيروس.

وأوضح عاشور - في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأربعاء - أن نتائج الفحوص التي أجرِيت للمواطنة أظهرت أنها غير مصابة بفيروس "كورونا"، وإنما بـ"الإنفلونزا الموسمية".

وكانت مواطنة فلسطينية قد وصلت إلى مجمع فلسطين الطبي أمس الثلاثاء، وقالت إنها كانت في مدينة بيت لحم يوم 31 يناير الماضي، وإنها مرت بالقرب من وفد سياحي كوري كان يوجد في بيت لحم.

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