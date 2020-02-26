يبدو برويز صادقي الأربعيني في سن الـ70 بتجاعيد كثيرة تغطي عيناه الزرقاويتين، وبخدين غائرين يشهد الرجل المريض بالسكر على قدر حدة أزمة الدواء التي سببتها عقوبات أمريكا على إيران.

ويقول برويز لفرانس 24 إنه قدم من سفر ساعة من مدينته كراج للعاصمة طهران للحصول علي الأنسولين فقط.

وبعد انتظار دام 6 ساعات تمكن برويز من جلب الإنسولين من الصيدلية بينما يتنفس الصعداء.

ويضيف برويز مريض السكر لـ10 سنين من عمره أنه بالماضي كان يجد الأنسولين بأي صيدلية، ولكن الآن حسب قوله يحتاج التنقل بين 1000 مكان لإيجاده مع العلم إنه أمضي أسبوعًا في محاولة بحثه عن أنسولين.

ويكون نقص الأدوية بإيران أكثر كارثية تحديدًا بعد شيوع خبر انتشار فيروس كورونا في مدينة «قم» مع نقص واضح بالكمامات وغيرها من المعقمات.

وفرضت أمريكا عقوبات قاسية علي إيران بعد انسحاب الرئيس ترامب من الاتفاق النووى 2018، وبرغم استثناء أمريكا للسلع الأساسية كالدواء والغذاء من العقوبات، إلا أن استيراد الأدوية يتوقف علي تعاون بنوك عالمية لإتمامه، وتلك البنوك ترفض التعامل مع إيران خوفًا من تعرضها هي الأخري لعقوبات.

ويقول برويز، إنه منذ 3 سنوات كانت تكفيه 17 ألف تومان ما يعادل دولار واحدًا لشراء الإنسولين، فيما ارتفع سعره بعد الأزمة إلى 55 ألف تومان.

وأضاف أنه للتغلب على ذلك طلب تضمين دوائه بالتأمين الصحي لتغطية النفقات، ولكنه لم يحصل على ذلك إلا بعد عناء طويل مع إجراءات معقدة.

وتابع أن الأزمة وصلت لدرجة أنه لا يجد سرنجات في الصيدلية، موضحًا أنه مضطر كل مرة لدفع المزيد من المال للحصول على سرنجة يتناول بها دواءه.

ويقول متحدث الصحة الإيرانية كينوش جهانبار، إن إيران قادرة علي إنتاج 97% من حاجاتها الدوائية باستثناء 3% من أدوية الأمراض النادرة والصعب تصنيعها محليًا.

وفى صيدلية الـ13 من آبان الحكومية يصطف أصحاب الأمراض النادرة في طوابير طويلة للحصول على أدويتهم المدعمة حكوميًا ولكن لا يوجد سوى القليل من تلك الصيدليات؛ لتغطية إيران بكاملها.

ويقول محمد أمينيان، إن الحكومة الأمريكية هي السبب في معاناته لإيجاد إنسولين، مضيفًا أن الحكومة الإيرانية باستطاعتها إنهاء ذلك إذا تفاوضت مع أمريكا.

وأما برويز، فهو يلقي باللوم على حكومة بلاده التي فشلت في إدارة الأزمة، والتي تركت الكثيرين بدون تأمين صحي؛ ليدفعوا الكثير من المال لشراء جرعة إنسولين، مضيفًا: "على مرضي السكر هنا إما أن يدفعوا أو سيموتوا".

ويقول محمد رزائي، نائب مدير صيدليات كلية طب طهران، إن الإنسولين أكثر الأدوية تأثرًا بالأزمة وأن مخزونه يقل يومًا بعد آخر.

وليس مرضي السكر وحدهم من يعانون فمرضي السرطان، ومرضي الثالوسيميا الوراثي الشائع بإيران يعانون أيضًا.

ومؤخرًا توفيت سيدة إيرانية مصابة بمرض وراثي يسبب سيولة بالدم لمجرد أنها لم تحصل على شاشٍ لتضميض جرح أصيبت به.

وتشير شهرزاد شعباني، مالكة إحدي الصيدليات، لمشكلة أخري وهي نقص أدوية الأمراض النفسية والعصبية، موضحة أن المريض الذى معه وصفة بـ200 قرص من الدواء لا يحصل سوي على 100 قرص أو ربما 20 فقط.

وثاني أدوية الأعصاب نقصًا هو الديباكين لمرضي الصرع والذي يعاني منه محمد ضابط سابق، الذي يستعيض عنه بدواء محلي لاضطرابات بعد الصدمة، وهو يسبب له مشاكل هضمية وشعور بالحرقة وكذلك لا ينجح في تهدئته من المرض.

وتضيف شهرزاد، أن مرضي الباركنسيزيا لا يحصلون علي أدوية بجودة حسنة لذلك يلجؤون لتهريبها من تركيا.

ومن الآمال التى ينظر إليها المرضى في إيران هو نجاح آلية تجارية بادرت بها دولة سويسرا لتسهيل استيراد الأدوية، ولكن حتى الوقت الحالي يعاني الإيرانيون من جشع الصيدليات التي تسرب الأدوية للسوق السوداء بأسعار باهظة.