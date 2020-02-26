 أطراف الاتفاق النووي الإيراني تعرب عن مخاوف شديدة بشأن الخروقات - بوابة الشروق
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أطراف الاتفاق النووي الإيراني تعرب عن مخاوف شديدة بشأن الخروقات

علم إيران
علم إيران
بروكسل - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 6:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 6:06 م
أعربت أطراف الاتفاق النووي الإيراني عن "مخاوف شديدة" بشأن خرق طهران لالتزاماتها بينما أقروا بأن العقوبات الأمريكية تحول دون حصد البلاد كامل فوائد الاتفاق الذي يرجع لعام 2015.

وقالت هيلجا شميد، المسؤولة الرفيعة المستوى بالاتحاد الأوروبي التي رأست محادثات اليوم في فيينا، في بيان: "المخاوف الشديدة تتعلق بتنفيذ الالتزامات النووية الإيرانية بموجب الاتفاق".

وأضافت: "أقر المشاركون أيضا بأن إعادة فرض العقوبات الأمريكية لا يسمح لإيران بحصد الفوائد الكاملة النابعة عن رفع العقوبات".

وجاء في البيان أن إيران والأطراف الخمسة المتبقية في الاتفاق "تؤكد مجددا على أهمية الحفاظ على الاتفاق". وسوف يستمر العمل على مستوى الخبراء بشأن تنفيذ الاتفاق وآثار انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن إيران قد قلصت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو عام 2018وفرض عقوبات شديدة على طهران.

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