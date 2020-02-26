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الكويت تعطل الدراسة لمدة أسبوعين

الكويت - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 6:04 م | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 6:04 م
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء الكويتي طارق المزرم، اليوم الأربعاء، تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين مضيفا أن الاجازة تشمل الهيئة التعليمية، وذلك بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) إلى 25 حالة مؤكدة في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الحالة الجديدة المسجلة هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأضافت أن "جميع الحالات مستقرة، ويجري تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى الفيروس.

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