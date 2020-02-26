«كورونا» يهاجم ولايتين جديدتين غرب ألمانيا

أعلنت السلطات الألمانية، أن فيروس كورونا الجديد هاجم ولايتين جديدتين، وهم شمال الراين وستفاليا، وبادن فورتمبيرج غرب البلاد.

وأكدت وزارة الصحة في ولاية شمال الراين-وستفاليا، أمس الثلاثاء، أن رجلا مصابا بكورونا (47 عاما) من سكان منطقة هاينسبرج الواقعة قرب حدود هولندا نقل في حالة حرجة إلى مستشفى مخصص في مدينة دوسلدورف، كما ظهرت أعراض الإصابة بالفيروس الجديد على زوجته وتم وضعها قيد الحجر الصحي، لكن إصابتها لم تتأكد بعد، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن الرجل المصاب على وشك الموت، وتعمل الوزارة حاليا على تحديد ما إذا كان أي من الأشخاص الذين تواصل معهم الرجل في الأيام الأخيرة أصيب أيضا بالفيروس.

وأعلن رئيس الإدارة المحلية في هاينسبرج، ستيفان بوش، تعليق عمل المدارس ورياض الأطفال في المنطقة ودعا المواطنين الذين ظهرت عليهم أعراض المرض إلى البقاء في منازلهم والتواصل مع أطبائهم هاتفيا.

كما تم تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في ولاية بادن-فورتمبيرج بجنوب غربي ألمانيا، والمصاب هو رجل في سن 25 عاما من سكان منطقة جوبينجن، ويعتقد أنه أصيب خلال رحلة إلى ميلانو الإيطالية مؤخرا.

وحتى الآن لم تسجل حالات إصابة بفيروس كورونا داخل حدود ألمانيا إلا في ولاية بافاريا، وبلغ عدد المصابين إجمالا في ألمانيا حتى الآن 19 شخصا.