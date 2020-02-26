عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يرصد الاستعدادات التي تُجرى في مقابر عائلة مبارك، لاستقبال جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأشار «التليفزيون المصري»، إلى فتح المقبرة وتجهزيها، وكذلك أيضًا تجهيز قاعة استقبال كبار الزوار؛ لتلقي العزاء.

وتُوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلنت رئاسة الجمهورية، الحداد في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الرئيس الأسبق، في جنازة عسكرية، اليوم الأربعاء، من مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة.