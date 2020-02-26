أسعار النفط تتراجع لأدنى مستوى بسبب المخاوف من كورونا

تراجعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها في نحو عام بفعل المخاوف المتزايدة من تحول فيروس "كورونا المستجد" إلى وباء عالمي في ظل سرعة انتشار الفيروس خارج المنطقة الآسيوية مصيبا أكثر من 30 دولة حول العالم.

تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.4 % ليصل إلى 49.35 دولار للبرميل، لتواصل نزيف خسائرها على مدار ثلاث جلسات والتي بلغت 7 %، كما انخفض سعر العقود الآجلة لمزيج برنت القياسي بنسبة 1.10 % ليصل إلى 54.13 دولار للبرميل.

ويسعى المستثمرون حثيثا من أجل معرفة حجم الأضرار المتوقع أن يلحق بالاقتصاد العالمي وأسواق المعادن بصفة خاصة جراء انتشار فيروس "كورونا"عالميا، ما يضفي أهمية بالغة على الاجتماع المرتقب لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والمنتجين الآخرين الأسبوع المقبل لتحديد ما سيتم طرح مزيد من الخفض في الإنتاج لمجابهة ضعف الطلب على الخام نتيجة انخفاض طلب الصين، التي تعد أكبر مستورد للخام عالميا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مايكل بولسين، محلل اقتصادي لدى مجموعة "جلوبال ريسك" قوله: "يبقى التساؤل الملح أمام المستثمرين هو مدى عمق وحجم تأثير كورونا على الطلب العالمي على النفط، لاسيما وأن بيانات صادرة عن المعهد الأمريكي للبترول أمس الثلاثاء أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكي بواقع 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي فيما قد تكون خامس زيادة لها على التوالي إذا ما أكدت بيانات الحكومة الأمريكية ذلك لاحقا اليوم.

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