ارتفعت أسعار صرف الدولار فى 9 بنوك خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع بنحو 3 قروش فى بنكى التجاري الدولي، والإسكندرية ليصل إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى بنحو 3 قروش للبيع ليسجل 15.65 جنيه، وبنحو قرشين للشراء ليصل إلى 15.55 جنيه.

كما زادت العملة الأمريكية بنحو قرشين فى بنكي الأهلي المصري، ومصر لتصل إلى 15.53 جنيه للشراء، و15.63 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي لتسجل 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع، وبنحو قرش واحد في بنكي قناة السويس، والتعمير والإسكان فوصلت إلى 15.54 جنيه للشراء، و15.64 جنيه للبيع، وفى بنك كريدي أجريكول لتصل إلى 15.55 جنيه للشراء، و15.65 جنيه للبيع.

بينما استقرت العملة الخضراء في بنك البركة عند 15.53 جنيه للشراء و15.63 جنيه للبيع.