الصين تؤكد أهمية دعم التعددية ومعارضة التنمر والأحادية

أكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي، أهمية دعم التعددية، ومعارضة أي نوع من التنمر والأحادية، والعمل مع المجتمع الدولي لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها وانج، اليوم الأربعاء، مع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الصربي إيفيتشا داتشيتش، خلال زيارته الحالية لبكين، وفقا لوزارة الخارجية الصينية.

وقال وانج "إن الصين وصربيا تفكران بنفس الطريقة وتقفان بجانب بعضهما البعض وشريكتان جيدتان في الدعم المشترك لمبادرة الحزام والطريق وصديقتان جيدتان في دعم التعاون الصيني - الأوروبي".

من جانبه، اعتبر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الصربي إيفيتشا داتشيتش، أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تعمل على مستوى عال، وأن فيروس (كورونا المستجد) لم يؤثر على التعاون العملي الثنائي في جميع المجالات.

وأكد داتشيتش أن بلاده تدعم مبدأ (صين واحدة) بشكل منفتح وحازم، كما تدعم أيضا المصالح الجوهرية والشواغل الأساسية للصين في الشؤون المتعلقة بتايوان وشينجيانج وهونج كونج.