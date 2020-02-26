البرازيل تسجل أول إصابة غير مؤكدة بـ«كورونا» في أمريكا الجنوبية

ذكرت وزارة الصحة في البرازيل أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، أن أحد سكان مدينة ساو باولو، الذي سافر مؤخرا إلى إيطاليا، خضع للاختبارات للكشف عن احتمال إصابته بفيروس كورونا، فيما يمكن أن تصبح أول حالة إصابة في أمريكا الجنوبية.

وأضافت الوزارة في بيان أن الرجل البالغ من العمر 61 عاما كان قد سافر إلى إقليم لومباردي الإيطالي، بؤرة الفيروس في أوروبا من التاسع حتى 21 فبراير للعمل هناك.

وذكر البيان أن الرجل ظهرت عليه أعراض متطابقة مع الفيروس، من بينها الحمى والتهاب الحلق، مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية المعتادة، وأن الرجل في حالة جيدة.

وشددت الوزارة على أنها تتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية، بينما تنتظر نتائج الاختبارات.

وحال تأكيد ذلك، ربما تكون الحالة الأولى في أمريكا الجنوبية، طبقا لأرقام منظمة الصحة العالمية.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إدارته ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تبذلان "مهمة عظيمة" في التعامل مع تفشي الفروس.

وذكر ترامب في تغريدة له بينما كان عائدا من زيارة رسمية إلى الهند "مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وإدراتي تقومان بمهمة عظيمة في التعامل مع فيروس كورونا، بما في ذلك الإغلاق المبكر جدا لحدودنا أمام مناطق معينة من العالم".

من جهة أخرى، ذكر رئيس السلفادور، ناييب بوكيلي، أنه أصدر تعليمات للمسؤولين بفرض قيود على دخول الأشخاص الذين يسافرون من كوريا الجنوبية وإيطاليا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال بوكيلي "سيتعين أن يقضي مواطنو ودبلوماسيو السلفادور الذين يأتون من تلك الدول فترة 15 يوما في حجر صحي"، متابعا "لاحقا أن الحجر الصحي سيستمر 30 يوما".