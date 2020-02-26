عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد شجارًا بمنطقة لومبارديا الإيطالية، في محل تجاري أصبحت أرففه فارغة على خلفية انتشار فيروس «كورونا» في المنطقة.

وأعلنت السلطات الإيطالية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا، الذي ظهر في الصين في أواخر ديسمبر2019، إلى 12 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المصابين لـ 374 حالة.

وتتركز الحالات بشدة في منطقة لومباردي حيث تم تأكيد 322 إصابة.

وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى أن الزيادة المفاجئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية "مقلقة للغاية".

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكتر من 2715 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 80 ألف إصابة.