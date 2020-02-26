وفد هيئة التعاون الدولي اليابانية يتفقد مراكز التدريب المهنى بالإسماعيلية

استقبلت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء، وفدا يابانيا من هيئة التعاون الدولى ، لتفقد مراكز مراكز التدريب المهني بالمحافظة، للوقوف على احتياجاته، وتقديم الدعم الفني لتطوير و دعم مراكز التدريب المهني ومركز الحاسب الآلي بديوان عام المحافظة.

وصرح نائب المحافظ أحمد عصام الدين - فى بيان بهذا الصدد - أن اللقاء استعراض الآليات التنفيذية لخطة دعم هيئة التعاون الدولي اليابانية لمراكز التدريب المهني بالمحافظة، والتي تستهدف تطوير نظم التدريب لإعداد الكوادر الفنية المؤهلة لاحتياجات سوق العمل.

وأضاف أن البرامج تتضمن التدريب على حرف النجارة ، وصناعة الملابس الجاهزة والجلود، مشيرا إلى أن الوفد تفقد أيضا مراكز التدريب المهني بحي ثان الإسماعيلية للوقوف على احتياجات المركز.