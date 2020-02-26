ولاية راينلاند بفالتس الألمانية تعلن أول إصابة لديها بفيروس كورونا

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أعلن الجيش الألماني مساء اليوم الأربعاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ولاية راينلاند بفالتس غربي البلاد.

وأوضح الجيش أن الإصابة تعود لجندي يتلقى العلاج بالمستشفى المركزي للجيش في مدينة كوبلنتس.

كانت السلطات الألمانية أعلنت في وقت سابق إغلاق مطار كولونيا-فان العسكري بشكل مؤقت كإجراء احترازي له علاقة بعدوى فيروس كورونا.

وكان ذلك بسبب إجراء الفحوصات اللازمة للجندي العامل بالمطار، الذي يعد أيضا مقرا للهيئة العسكرية المسؤولة عن تسيير طائرات الرحلات الرسمية.

وأوضح متحدث باسم سلاح الجو الألماني في وقت سابق بأن الفحوصات جاءت بسبب أن الجندي اختلط بشخص مصاب، وتابع أنه نظرا لأنه " لم تظهر عليه أعراض، فلا يمكن اعتباره حالة إصابة مشتبها بها".

وبحسب معلومات وردت إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، فإن الجندي اختلط بالمصاب خلال حفل كرنفال في ولاية شمال الراين فيستفاليا.