الرئيس اليمني يشيد بجهود مملكة السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار في اليمن

أشاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بمساعي وجهود السويد في سبيل تحقيق السلام والاستقرار المنشود في اليمن، وذلك من خلال حرصها ومتابعتها على تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي رعته بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين.

وأشار الرئيس اليمني -خلال استقباله وزيرة خارجية السويد آن ليند، والوفد المرافق لها- إلى التزام الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق والذي للأسف لم تلتزم به المليشيات الانقلابية رغم مرور عام كامل منذ ذلك الوقت، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الأربعاء.

وأشار إلى حرصه الدائم نحو السلام : "وتقديم التنازلات في سبيله باعتبار السلام مطلبنا وخيار شعبنا ولا استقرار للبلد إلا بإرساء معالمه"، موضحًا دعم المجتمع الدولي لأمن واستقرار ووحدة اليمن وهذا ما أكد عليه أيضًا القرار الأممي الأخير.

من جهتها، أعربت الوزيرة السويدية عن استعداد بلادها لتقديم الدعم والمساعدة نحو السلام من خلال بذل أي جهود إضافية تفضي لتحقيق تلك الأهداف بما فيها دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وكذلك دعم تنفيذ اتفاق الرياض، مثمنة جهود الرئيس اليمني الدائمة نحو السلام.