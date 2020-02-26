 مقتل 24 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر في الهند - بوابة الشروق
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مقتل 24 شخصا إثر سقوط حافلة بنهر في الهند

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:42 ص | آخر تحديث : الأربعاء 26 فبراير 2020 - 10:42 ص

لقى 24 شخصا على الأقل حتفهم إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم اليوم الأربعاء في أحد الأنهار بمدينة "بوندي" في ولاية "راجستان" الهندية.

ذكرت ذلك قناة "إنديا تي في" الهندية، دون التطرق إلى أسباب وملابسات هذا الحادث.


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