اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا

السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الثلاثاء، أن الاختبارات الطبية أثبتت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المتحور في البلاد.

وذكر المكتب الاتحادي للصحة العامة أن التحاليل التي أجريت في معمل بجنيف كشفت عن إصابة رجل سبعيني في كانتون تيسينو جنوبي سويسرا، وأنه اصيب بالعدوى خلال حضوره احدى الفعاليات في مدينة ميلان الإيطالية في 15 شباط/فبراير الجاري.

وأوضح باسكال سترابلر مدير المكتب الاتحادي للصحة العامة في سويسرا أن أول أعراض الاصابة بالفيروس ظهرت على الرجل بعد ذلك بيومين، وفقا لموقع سويس إنفو الإخباري السويسري.

وذكر الموقع أن الرجل بقي مع أسرته منذ ذلك الوقت، وأنه الان في العزل في مدينة لوجانو في تيسينو، ولكن يقال إنه على ما يرام، وان الاشخاص الذي كانوا على اتصال به سوف يتم اجراء الفحوصات لهم وسيتم وضعهم في الحجر الصحي لمراقبة حالتهم خلال الأيام الأربعة عشر المقبلة.