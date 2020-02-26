الصين تتمسك بموقفها حيال «وول ستريت جورنال» رغم إقرار الصحيفة بالخطأ

أكدت الصين اليوم الأربعاء، تمسكها بموقفها تجاه صحيفة "وول ستريت جورنال" رغم إقرار الصحيفة بخطأ نشر مقال يتضمن إساءة إليها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان - في تصريح اليوم خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - "تواصلت صحيفة (وول ستريت جورنال) مؤخرا مع الصين من خلال قنوات مختلفة، وأقرت بخطأ نشر مقال يتضمن إساءة للصين، غير أن الصحيفة لم تستجب بشكل إيجابي حتى الآن لطلب الصين".

وأضاف جيان : "طلب الصين بسيط للغاية ، ينبغي لها (وول ستريت جورنال) أن تعتذر رسميا ، وأن تحاسب الأشخاص المسؤولين عن هذا الخطأ".

وكانت الصين قررت الأربعاء الماضي إلغاء البطاقات الصحفية لثلاثة صحفيين بصحيفة (وول ستريت جورنال) يعملون في بكين، بعدما نشرت الصحيفة مقالا اعتبرته الصين يشوه جهود الحكومة والشعب الصيني في مكافحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).