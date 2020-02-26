التونسية أنس جابر تبلغ دور الثمانية ببطولة قطر للتنس

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واصلت التونسية أنس جابر مسيرتها في بطولة قطر المفتوحة للسيدات، بعدما تأهلت لدور الثمانية للبطولة اليوم الأربعاء.

واجتازت جابر، المصنفة رقم 44 عالميا، عقبة التشيكية كارولينا بلسكوفا، المصنفة الثالثة للبطولة، بعدما فازت عليها بنتيجة 6 / 4 و3 / 6 و6 / 3 في الدور الثالث (دور الستة عشر) للمسابقة.

واحتاجت جابر إلى ساعة و47 دقيقة لتحسم المواجهة لصالحها في النهاية، وتضرب موعدا في دور الثمانية مع التشيكية بيترا كفيتوفا.

وكانت كفيتوفا قد تغلبت على سرعة الرياح وتقدمت خطوة جديدة في البطولة بفوزها على اللاتفية إيلينا أوستابينكو 6 / 2 و4 / 6 و6 / 1 في وقت سابق اليوم.

وفي المقابل ، صعدت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا والروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بلا عناء إلى دور الثمانية للبطولة بعد انسحاب منافستيهما في الدور الثالث للبطولة.

واحتاجت كفيتوفا المصنفة الثامنة للبطولة إلى ساعتين كاملتين للتغلب على أوستابينكو في طريقها إلى دور الثمانية للبطولة.

وحققت كفيتوفا اليوم الفوز الرابع لها في سبع مباريات خاضتها أمام أوستابينكو على مدار مسيرتهما الرياضية حتى الآن علما بأن آخر مواجهة سابقة بينهما انتهت لصالح أوستابينكو وذلك في بطولة ميامي عام 2018 .

وتأهلت كفيتوفا بهذا إلى دور الثمانية للمرة الخامسة في ست مشاركات لها ببطولة قطر.

وحجزت الأسترالية بارتي المصنفة الأولى للبطولة مكانها في دور الثمانية دون عناء بعد انسحاب منافستها الكازاخية إيلينا ريباكينا المصنفة الرابعة عشرة للبطولة.

وتواجه بارتي في الدور المقبل الإسبانية جاربين موجوروزا، المصنفة الحادية عشر للبطولة، التي صعدت لدور الثمانية بفوزها على الأوكرانية ديانا ياستريمسكا بنتيجة 6 / 2 و6 / 4.

وكذلك ، تأهلت الروسية كوزنيتسوفا إلى دور الثمانية دون عناء بانسحاب منافستها الأمريكية أماندا أنيسيموفا.

وتلتقي كوزنيتسوفا في الدور المقبل مع السويسرية بيلندا بنشيتش، المصنفة الرابعة للبطولة، التي اجتازت عقبة الكازاخية يوليا بوتنتسيفا بنتيجة 6 / 4 و6 / 3 في غضون 88 دقيقة.

ولم تجد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة التاسعة للبطولة صعوبة كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية بالفوز السهل على اليونانية ماريا سكاري المصنفة الخامسة عشرة للبطولة 6 / 3 و6 / صفر لتلتقي في دور الثمانية مع الصينية ساي ساس تشينج التي فجرت واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بالفوز على الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة السابعة للبطولة 3 / 6 و6 / 3 و6 / 4 في مباراة أخرى بالدور الثالث للبطولة.