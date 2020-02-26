صادرت مفوضية مكافحة المخدرات في زامبيا سيارة رياضية من طراز بوجاتي، بعدما أصبحت مثار حديث وسائل التواصل الاجتماعي بعد استيرادها في الدولة الفقيرة.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية تيريزا كاتونجو في بيان اليوم الأربعاء إنها تجري تحقيقا لضمان أن عملية شراء السيارة "بوجاي فيرون" لا تعد انتهاكا لأي من قوانين مكافحة غسل الأموال".

ويبلغ ثمن السيارة أكثر من 5ر1 مليون دولار، وذلك وفقا لمصدر مقرب من المالك، وهو رجل أعمال لم يتم الكشف رسميا عن هويته.

ووصلت السيارة إلى مطار كينيث كاوندا الدولي أول أمس الاثنين، وانتشرت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدها بفترة وجيزة.

وقالت المفوضية إن "عددا من المواطنين" أعربوا عن قلقهم إزاء السيارة الباهظة الثمن، حيث لا يزال أكثر من 65 بالمئة من سكان زامبيا يعيشون على أقل من دولار واحد فقط في اليوم، وفقا لوكالة الإحصاء الرسمية في زامبيا.

وقال مسؤول في مصلحة الضرائب طلب عدم الكشف عن هويته إن هذه هي أول مرة يتم فيها استيراد سيارة باهظة الثمن مثل تلك السيارة إلى داخل زامبيا.