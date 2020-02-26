سلوفينيا تتجنب انتخابات مبكرة مع تكليف يانشا برئاسة الوزراء

كلف الرئيس السلوفيني بوروت باهور، اليوم الأربعاء، السياسي المحافظ يانيز يانسا بتشكيل الحكومة الجديدة في البلاد.



وتأتي الخطوة في أعقاب التوصل إلى اتفاق غير متوقع لتشكيل ائتلاف، وقعه الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه يانسا مع حزب الوسط الحديث وحزب سلوفينيا الجديدة وحزب بينسيونيرز.



وتوصلت الأحزاب الأربعة إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف حكومي جديد بعد ما يقرب من شهر من الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء ماريان شاريتش والدعوة لانتخابات مبكرة.



وكان الحزب الديمقراطي قد فاز بمعظم المقاعد في البرلمان في الانتخابات التي جرت في يونيو 2018 ولكن يانسا ،62 عاما، فشل في تشكيل ائتلاف حكومي، وغير حزبا اليسار الحديث وحزب بينسيونيرز موقفيهما واتفقا مع الديمقراطيين ما جنب البلاد انتخابات مبكرة قبل موعدها بعامين.