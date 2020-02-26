لكفيتوفا تتأهل إلى دور الثمانية ببطولة قطر المفتوحة للتنس

تغلبت لاعبة التنس التشيكية بيترا كفيتوفا على سرعة الرياح وتقدمت خطوة جديدة في بطولة قطر المفتوحة بفوزها على اللاتفية إيلينا أوستابينكو 6 / 2 و4 / 6 و6 / 1 اليوم الأربعاء في الدور الثالث (دور الستة عشر) للبطولة.

وفي المقابل ، لم تتكبد الأسترالية أشلي بارتي المصنفة الأولى عالميًا والروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا أي عناء في الطريق إلى دور الثمانية للبطولة بعد انسحاب منافستيهما في الدور الثالث للبطولة.

واحتاجت كفيتوفا المصنفة الثامنة للبطولة إلى ساعتين كاملتين للتغلب على أوستابينكو في طريقها إلى دور الثمانية للبطولة.

وحققت كفيتوفا اليوم الفوز الرابع لها في سبع مباريات خاضتها أمام أوستابينكو على مدار مسيرتهما الرياضية حتى الآن علما بأن آخر مواجهة سابقة بينهما انتهت لصالح أوستابينكو وذلك في بطولة ميامي عام 2018.

وتأهلت كفيتوفا بهذا إلى دور الثمانية للمرة الخامسة في ست مشاركات لها ببطولة قطر.

وحجزت الأسترالية بارتي المصنفة الأولى للبطولة مكانها في دور الثمانية دون عناء بعد انسحاب منافستها إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان المصنفة الرابعة عشرة للبطولة.

وكذلك ، تأهلت الروسية كوزنيتسوفا إلى دور الثمانية دون عناء بانسحاب منافستها الأمريكية أماندا أنيسيموفا.

ولم تجد البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة التاسعة للبطولة صعوبة كبيرة في التأهل إلى دور الثمانية بالفوز السهل على اليونانية ماريا سكاري المصنفة الخامسة عشرة للبطولة 6 / 3 و6 / صفر لتلتقي في دور الثمانية مع الصينية ساي ساس تشينج التي فجرت واحدة من أكبر مفاجآت البطولة بالفوز على الهولندية كيكي بيرتنز المصنفة السابعة للبطولة 3 / 6 و6 / 3 و6 / 4 في مباراة أخرى بالدور الثالث للبطولة.