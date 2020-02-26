الجيش السوري يحرز تقدما جديدا في ريف إدلب الجنوبي

أحرزت قوات الجيش السوري تقدمًا جديدًا في ريف إدلب الجنوبي، إذ سيطرت على 30 قرية وبلدة خلال أقل من 60 ساعة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان - وفقًا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأربعاء - بأن القوات السورية تمكنت من السيطرة على بلدة حزارين، والتقدم باتجاه محور جبل "شحشبو"، وذلك بعد سيطرتها على على قرى (كورة - سحاب - ديرسنبل - ترملا)؛ إثر معارك عنيفة مع الفصائل المعارضة.

وأضاف أن قوات النظام سيطرت على 24 قرية وبلدة خلال الـ48 ساعة الماضية وهي (جبالا - معرة ماتر - سطوح الدير - بعربو - أرينبة - الشيخ دامس - حنتوتين - الركايا - تل النار - كفرسجنة - الشيخ مصطفى - النقير - معرزيتا - معرة حرمة - أم الصير - معرة الصين - بسقلا - حاس - كفرنبل - حزارين - كورة - سحاب - دير سنبل - ترملا) في ريف إدلب الجنوبي.