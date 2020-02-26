الإمارات: ضبط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 490 مليون دولار

أعلنت السلطات الإماراتية ضبط "أكبر عملية من نوعها لتهريب مخدر الكبتاجون في العالم بقيمة 8ر1 مليار درهم إماراتي (حوالي 490 مليون دولار).

وأفاد مسؤولون في شرطة دبي اليوم الأربعاء إن كمية الكبتاجون المضبوطة زادت عن خمسة أطنان، 35 مليون قرص، تم تهريبها في حاويات قادمة من ميناء اللاذقية في سوريا، وكانت في طريقها إلى دولة خليجية مجاورة للإمارات.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله المري في مؤتمر صحفي اليوم إن المخدرات كانت مخباة بحرفية شديدة داخل "بكرات" أسلاك معدنية ضخمة، مشيرا إلى أن العملية نفذتها عصابة، يقودها شخص سبعيني، يتلقى مساعدات شهرية بقيمة ألفي درهم من جمعية خيرية في إمارة الشارقة.

وأشار إلى أن زعيم العصابة يديرها من داخل الدولة بالشراكة مع أخيه الذي يقيم في دولة آسيوأوروبية، موضحا أن المتهم المسن كان يجري اتصالات مكثفة مع شقيقة حول كيفية إعادة تصديرها إلى دولة عربية مجاورة.