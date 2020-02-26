روسيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى 3 دول بسبب كورونا

نصحت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الأربعاء، المواطنين بعدم السفر إلى إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية في ظل تسجيل زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في هذه الدول.

وذكرت الهيئة ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ أن آخر الإحصائيات الصادرة اليوم الأربعاء أشارت إلى أن هذه الدول الثلاث سجلت 977 حالة إصابة بالعدوى في كوريا الجنوبية، انتهت 11 منها بالوفاة، فيما بلغ عدد المصابين في إيران 95 شخصا، توفى 15 منهم. وفي إيطاليا ارتفع عدد المصابين إلى 283 شخصا، مع تسجيل 7 وفيات.

وأشارت الهيئة الروسية إلى أن منظمة الصحة العالمية حذرت المسافرين من خطر الإصابة بالفيروس خلال زيارة تلك البلدان، داعية المواطنين الروس إلى عدم التوجه إليها حتى يستقر الوضع الصحي هناك.