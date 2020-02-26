البحرين: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 26 إصابة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد) إلى 26 حالة، بعد تسجيل 3 حالات جديدة لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) اليوم الأربعاء - أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران، منوهة بأن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضافت أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقي المصابين للعزل أيضًا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، لافتة إلى أن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.