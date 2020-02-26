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أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، أن النادي الأهلي، ينتصر في مواقفه بسبب اتباعه للوائح والأخلاقيات.

وقال مرجان في تصريحات تلفزيونية لقناة «الأهلي»: «الأهلي ينتصر في كل مواقفه نتيجة أنه قوي لاتباعه للوائح والأخلاق».

وأضاف:«الأخلاق تنتصر دائما، وهي أفضل من الصوت العالي والخروج عن النص».

وواصل:«الصوت العالي والخروج عن النص له نهاية، لكن الأخلاق هي من تنتصر في النهاية».

وتمنى مرجان أن تخرج مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا بطريقة مثالية، مشيرا إلى أن أهم شئ هو سلامة الجماهير.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي، مساء الجمعة المقبل، مع صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.