الخطوط الكويتية تنظم رحلة خاصة لميلانو الإيطالية لإجلاء المواطنين بسبب كورونا

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية إرسال رحلة خاصة غدا الخميس إلى مدينة ميلانو الإيطالية لإجلاء الكويتيين المتواجدين هناك.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء "بأنه استكمالا لدورها في خدمة المواطنين والمقيمين وقطاع الطيران المدني في الدولة، وبالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية، والإدارة العامة للطيران المدني، فإنها ستقوم بتشغيل رحلة خاصة واحدة إلى مدينة ميلانو في إيطاليا لإجلاء المواطنين الكويتيين".

وناشدت الخطوط الجوية الكويتية المواطنين المتواجدين بميلانو التواصل مع السفارة الكويتية في إيطاليا والقنصلية الكويتية في ميلانو بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتحور في إيطاليا ارتفع على نحو ملحوظ، حيث بلغ عدد الوفيات 12 حالة، بينما بلغ عدد الإصابات 374 حالة.