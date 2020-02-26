مدرب بورتو البرتغالي يشيد بالدوري الألماني قبل لقائه مع ليفركوزن

قال سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي بورتو البرتغالي لكرة القدم، إنه من كبار المشجعين للدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

جاء تصريح كونسيساو مساء اليوم الأربعاء عشية لقاء فريقه مع فريق باير ليفركوزن الألماني في إياب الدوري الأوروبي بالبرتغال غدا الخميس.

وقال كونسيساو:"أحب البوندسليجا والفرق الألمانية، وهي دائما ما تلعب بكثافة وعلى أعلى مستوى".

كانت مباراة الذهاب في ألمانيا أسفرت عن فوز ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.

وأضاف كونسيساو:" أعرف عمن اتحدث، فقد لعبنا بالفعل أمام فرق ألمانية".

ولعب بورتو خمس مباريات أمام فرق ألمانية تحت قيادة كونسيساو، هي شالكه ولايبزيج وباير ليفركوزن، فاز في مباراتين وخسر في اثنتين، وتعادل في واحدة.

وأشاد كونسيساو بليفركوزن وقال إن لاعبيه " يريدون دائما امتلاك الكرة وعدم ترك الفرصة للمنافس للعب".

وتابع بالقول إن الأداء الجيد لليفركوزن في مباراة الذهاب لم يفاجئه، بل فاجأني فقط أداؤنا الضعيف، وخاصة في الشوط الأول، وقد استعددنا ونعرف الطريقة التي يتعين علينا اللعب بها أمامهم، لكن إذا أردنا مواصلة المسيرة، علينا أن نقدم أفضل أداء".