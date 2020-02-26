لبنان يعلن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل حالة ثانية مصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية – في بيان لها اليوم – أن الإصابة الثانية بالفيروس ثبتت مخبريا، وهي حالة مرتبطة وبائيا بالحالة الأولى التي جرى الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي.

وأضافت الوزارة أن حالة الإصابة كانت في "زيارة دينية" إلى إيران استغرقت 7 أيام، وعادت إلى لبنان يوم الخميس الماضي على متن نفس الطائرة التي كانت على متنها حالة الإصابة الأولى.

وأوضحت الوزارة أن عوارض الفيروس ظهرت على الحالة الثانية أمس الأول الإثنين، وخضعت المريضة للعزل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي منذ ذلك التاريخ، لافتة إلى أن وضعها الصحي مستقر حاليا.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أنه سيتم تتبع أفراد عائلة الحالة الثانية والمقربين منها يوميا من قبل فريق وزارة الصحة.

وسبق وأعلنت السلطات اللبنانية قبل أيام عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل لبنان لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية، مشيرة إلى أن جرى عزل الحالة المصابة في وحدة عزل طبية مجهزة داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي.