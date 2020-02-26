الحكومة الكويتية تقرر تعطيل الدراسة أسبوعين بسبب كورونا

أعلن رئيس مركز التواصل الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية لمدة أسبوعين، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المزرم - في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "توتير" - أن مجلس الوزراء الكويتي قرر عقب انتهاء اجتماعه الاستثنائي اليوم، تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة؛ وذلك اعتبارا من أول مارس المقبل ولمدة اسبوعين، ويشمل الطلبة والهيئة التدريسية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 25 حالة، إثر تسجيل سبع إصابات جديدة.