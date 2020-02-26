إسبانيا تعلن عن أول ثلاث إصابات مؤكدة بـ«كورونا» قادمة من إيطاليا

أعلنت إسبانيا، اليوم الأربعاء، عن أول ثلاث حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تسجيلها على البر الرئيسي للبلاد.

وقالت السلطات الصحية في إقليم كتالونيا ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" ـ "إن الاختبارات أكدت أن سيدة من إيطاليا عمرها 36 عاما، مقيمة في برشلونة، أصيبت بالفيروس بعد زيارتها لشمال إيطاليا مؤخرا، حيث وضع 25 شخصا تعاملوا معها في الحجر الصحي بالمنزل لمدة أسبوعين".

فيما أعلنت السلطات في بلنسية ومدريد، اليوم الأربعاء، حالتي إصابة أخريين بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، قلل وزير الصحة الإسباني سلفادور إيا من شأن الأمر.. مؤكدا أن جميع الحالات قدمت من الخارج، ولم يحدث إلى الآن أي انتقال داخلي للعدوى.

وكانت السطات في جزيرة تينيريفي، كبرى جزر الكناري الأسبانية، قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أن فندقا في جزيرة تنريفي أغلق بعدما أكدت الاختبارات إصابة طبيب إيطالي بفيروس كورونا كان يقضي عطلة في البلاد، وأثبتت الفحوص لاحقا إصابة زوجته أيضا.