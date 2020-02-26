ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيران إلى 19 شخصا

قال مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، إن عدد الاصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد " في البلاد ارتفع إلى 139 شخصًا، فيما توفيت 19 حالة.

وأضاف جهانبور - في تصريحات بثتها وكالة الانباء الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن من بين الحالات التي تم فحصها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم تشخيص 44 إصابة جديدة توفي 4 منهم.

وأوضح أن من بين هذه الإصابات الجديدة: 15 إصابة في محافظة "قم"، و9 في محافظة "جيلان"، و4 في العاصمة (طهران) وإصابة واحدة في المحافظة المركزية، وإصابات بمحافظة خوزستان، وإصابتان في سيستان وبلوجستان - وإصابة واحدة في كرمانشاه وأخرى في اردبيل ومازندران، وإصابتان في فارس، وإصابة واحدة في كل من لرستان و"كهكيلوية "و"بوير أحمد" و"هرمزكان".