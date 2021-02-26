قادة الاتحاد الأوروبي يعتزمون بحث التعاون الأمني ​​مع الأمين العام للناتو

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من المقرر أن يحول قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 تركيزهم إلى قضايا الدفاع والأمن عندما يجتمعون اليوم الجمعة لليوم الثاني من المحادثات الافتراضية.

وسينضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج إلى المؤتمر عبر الفيديو لمناقشة التعاون بين التكتل والحلف الدفاعي.

وكان الاتحاد الأوروبي يحاول التنسيق بشكل أوثق بشأن مسائل الدفاع والأمن خلال السنوات القلائل الماضية، بخطط التمويل المشترك لمشاريع تطوير الدفاع على سبيل المثال.

ويعتبر الهدف الأشمل هو استقلال استراتيجي أكبر، مما يسمح لأوروبا بإظهار مصالحها وقيمها على المسرح العالمي حيث يبدو أن الولايات المتحدة تتراجع مع نمو الصين وروسيا بشكل أكثر حزما.

ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي نقاشا استراتيجيا حول سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، وفقا للمعلومات الرسمية التي نشرها المجلس الأوروبي.

كما سيناقشون أيضا كيفية زيادة قدرتهم على الصمود أمام الهجمات الإلكترونية والتهديدات الأخرى، ومناقشة العلاقات مع جيرانهم الجنوبيين.