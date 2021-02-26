صربيا تتجه لتشديد قيود كورونا يومي السبت والأحد

قررت لجنة الأزمات الحكومية الصربية اليوم الجمعة تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا مطلع الأسبوع الجاري في ظل إصابات كورونا المتزايدة.



وأعلنت الحكومة أنه قد تظل المطاعم ومراكز التسوق مفتوحة حتى الثانية ظهرا في يومي السبت والأحد. ويمكن لمحطات الوقود بيع البنزين فقط بدءا من الثانية ظهرا فصاعد في هذين اليومين.



ومن المقرر أن تنعقد لجنة الأزمات يوم الاثنين لمناقشة الإجراءات.



وكانت صربيا قد سمحت للمطاعم بتقديم الوجبات لمرتاديها حتى الثامنة مساء لعدة أشهر. ولكن في الأسابيع الأخيرة ارتفعت الإصابات بشدة.



وسجلت البلاد 3588 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس . وقبل أسبوع كان عدد الإصابات 2467.



ومنذ بداية الجائحة، توفى 4398 شخصا من كوفيد-19 في الدولة التي يقطنها سبعة ملايين شخص.