مسؤولة بالتعليم: يجب تخصيص أماكن للمذاكرة بعيدا عن السرير

نصحت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم، الأسر بتهيئة بيئة فيزيقية لكل الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة، من أجل استذكار الدروس قبل الامتحانات.

وأضافت شلبي، في مداخلة عبر زوم لبرنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الخميس، أنه «لا بد من تخصيص مكان للاستذكار بعيدًا عن غرفة المعيشة الموجود بها التليفزيون، والسرير، وأماكن الراحة والاستجمام».

وأوضحت أن مكان الاستذكار يجب أن يحتوي على طاولة ومقاعد، مضيفة أنه يتم الجلوس في هذا المكان في الوقت المناسب الذي تتفق عليه الأسرة.

وذكرت أن طلاب المرحلة الابتدائية الصغار يجب أن يستذكروا ثلاث مواد يومية على الأقل، متضمنة اللغة العربية والرياضيات، لكن بجرعات قليلة، مشيرة إلى ضرورة التحدث مع هذه الفئة وتخفيف عبء عدم رؤية أصدقائهم نتيجة الظروف الحالية.

ولفتت مدير تطوير المناهج التعليمية، إلى أهمية التأكد من ثبوت المعلومات التي استذكرها الطالب في جميع المواد، إضافة إلى ضرورة المراجعة المستمرة للدروس.