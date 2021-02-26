توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس دافئ نهارا على معظم الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، على أن يكون شديد البرودة ليلا على معظم المحافظات، بارد على جنوب سيناء.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء، مع وجود فرص لتكون شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل ااشمالية الشرقية ووسط سيناء، موضحة أن حركة الرياح معتدلة على كافة الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت، فتسجل على القاهرة 23 درجة للعظمى و11 للصغرى، والوجه البحري 23 درجة للعظمى و11 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 19 درجة للعظمى 11 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 20 للعظمى 11 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمى و15 للصغرى، وشمال الصعيد 24 للعظمى و8 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 25 للعظمى و11 للصغرى.