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الصين تهب تونس 100 ألف جرعة من لقاح كورونا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 5:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 5:06 ص

ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية ،اليوم الخميس، أنها وفي إطار متابعتها لعملية توفير مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 ، تلقت استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير مائة ألف جرعة من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة.

وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان علي الصفحة الرسمية، أن السفير الصيني بتونس، تشانغ جيان قوه، أعرب اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة من لقاح فيروس كوفيد-19 في شكل هبة ، بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.

وأعربت رئاسة الجمهورية التونسية، عن خالص شكرها لجمهورية الصين الشعبية، على هذا الاستعداد الذي يعكس التعاون المستمر بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية.

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