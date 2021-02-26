تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرت عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

بورسعيد 13 20

الإسكندرية 11 19

شرم الشيخ 15 26

أسوان 10 26

كاترين 05 17

الإسماعيلية 11 22