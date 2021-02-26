ضبط مخزن للأدوية غير مرخص في طنطا

أعلنت مديرية الصحة بالغربية عن ضبط مخزن للأدوية غير مرخص، بدائرة قسم اول طنطا يحتوى على أدوية مسجلة بوزارة الصحة ومستلزمات طبية ممنوع حيازتها خارج المؤسسات الصيدلية بكميات ١٢١٢٨ عبوة أقراص وأمبولات وشراب و ٢١٠٠٠ سرنجة، وذلك خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها إدارة الصيادلة ومباحث التموين، والجهات المعنية.

وقالت مديرية الصحة بالغربية -في بيان صادر اليوم - أن هدف الحملة التفتيشية هو إحكام الرقابة على سوق الدواء والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، وهيئة الرقابة الإدارية بتكثيف الحملات الرقابية على كافة قطاعات المنظومة الصحية، والعمل على رصد المخالفات من خلال لجان المتابعة الدورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وزارة الصحة بالغربية، أنه تم تشميع المخزن المخالف، بالإضافة للتحفظ على كافة المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتحويل المخالفة للنيابة العامة للتحقيق في هذا الشأن، مؤكدا على استمرار جهود مديرية الصحة في تنظيم الحملات بصفة دورية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

فقد قام الدكتور خالد اصيل مدير عام إدارة الصيدلة بتشكيل لجنة لضبط سوق الدواء حيث تم التنسيق لحملة مشتركة مساء اليوم الخميس ٢٥ / ٢ / ٢٠٢١ مع مباحث تموين الغربية برئاسه العميد وليد العيسوى وبقيادة العقيد محمد نصحى بمرافقة قوة من الشرطة السريين وباشتراك مفتشي الصيدليات، حيث قاموا بحملة مكبرة لضبط الأماكن غير المرخصة بدائرة قسم اول طنطا وجار اتخاذ الاجراءات القانونية.