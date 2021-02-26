سريلانكا تتوقف عن حرق جثث ضحايا كورونا بعد اندلاع احتجاجات

رفعت الحكومة السريلانكية، اليوم الجمعة، حظرا كانت فرضته على دفن جثث الأشخاص الذين توفوا بسبب مرض كوفيد -19، حسبما قال متحدث باسم وزارة الصحة.

ورفع الحظر بعد أشهر من الاحتجاجات بشكل رئيسي من قبل مجموعات من المسلمين وضغوط دولية.

وفرضت الحكومة في مارس من العام الماضي لوائح تنص على أنه يمكن فقط حرق جثث ضحايا كوفيد-19، وحظرت الدفن معتبرة أن الفيروس يمكن أن ينتشر عن طريق تلويث المياه الجوفية.

ومع ذلك، أصرت مجموعات من المسلمين على أن قرار الحكومة ليس له أساس علمي، وطالبوا برفع الحظر لأن حرق الجثث يتعارض مع معتقداتهم.

وحث البرلمانيون المسلمون يوم الأربعاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي يزور البلاد على إثارة القضية مع الزعماء السياسيين في سريلانكا.

كما أشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إلى هذه المسألة في بيانها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الأربعاء.

وقالت: "إن سياسة الحرق القسري لضحايا كوفيد -19 تسببت في الألم والمعاناة للأقليات المسلمة والمسيحية".

ونظمت جماعات مسلمة يوم الثلاثاء احتجاجا شديدا خارج مكتب الرئيس للمطالبة برفع الحظر المفروض على الدفن.

وحتى الآن، تسبب كوفيد -19 في وفاة 459 شخصا في سريلانكا، في الوقت الذي تأكد فيه إصابة 82 ألف شخص بالفيروس منذ يناير من العام الماضي.