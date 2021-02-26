

يقول راشارد زغارولسكى مالك حقل قصب للتسقيف فى بولندا، لفرانس برس، إن تلك الحرفة موجودة منذ فجر التاريخ، ولكن لم يبقى منها في بولندا سوى 10 أرباب حرفة فقط بسبب قلة الإقبال.



ويضيف زغارولسكى أن العصر الذهبى للحرفة انتهى، مع نهاية الخمسينيات؛ إذ أصبح الكثيرون يربطون ظلما بين أسقف القصب والفقر.



وعن مزايا أسقف القصب.. يوضح زغارولسكى أنه رأى أسقف من القصب صمدت على مدى قرن في منازل سويدية، مستطردا أن سقف القصب إذا تم صيانته جيدا بإمكانه البقاء لنصف قرن كحد أدنى من العمر.



ويتابع أن سقف القصب لديه قدرة على العزل الحراري لا تملكها الأسقف من الأسمنت والأهم من ذلك هو كون ذلك السقف أكثر صداقة مع البيئة؛ إذ أنه بمجرد رمى مكوناته ودفنها في التربة تتحلل بالكامل.



ويشير إلى أنه على الرغم من تراجع الإقبال، بعد أن القصب الصينى محله، ليفسد سوق أسقف القصب أكثر؛ إلا أنه تمكن من إيجاد بديل بتصدير إنتاجه إلى دول مثل ألمانيا، وهولندا، والسويد، والدنمارك.





