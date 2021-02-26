القصير: زراعة 33 ألف فدان وتنفيذ أنشطة متنوعة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني بجنوب سيناء

أكد المحاسب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن محافظة جنوب سيناء ليست محافظة سياحية فقط كما ينظر إليها المجتمع المحلي، وكنها أيضًا تتجه بخطوات سريعة نحو التنمية في المجال الزراعي، وجرى خلال الفترة الماضية زراعة ما يقرب من 33 ألف فدان بها، إضافة إلى تنفيذ الأنشطة المتنوعة للإنتاج الداجني والسمكي والحيواني.



وقال وزير الزراعة، إن الوزارة تسعى لدعم التنمية الزراعية على أرض جنوب سيناء، وتشجيع الاستثمارات الخاصة في مجال الزراعةـ باعتبار جنوب سيناء من المحافظات المستهلكة مما يوفر للمستثمر سوق لبيع المنتجات الزراعية سواء للمواطنين أو للمنتجعات السياحية.



جاء ذلك اليوم الجمعة خلال تفقد وزير الزراعة و اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الجمعة، إحدى المزارع بمدينة الطور.



وأشاد وزير الزراعة بالتجارب الرائدة للاستثمار الخاص في مجال الزراعة بمدينة الطور، مؤكدًا أن هذه المزارع نجحت في زراعة كافة المحاصيل الزراعية وبإنتاجية عالية جدًا.



وأكد وزير الزراعة أنه جرى الاتفاق على الإسراع في تقنين أوضاع المزارعين، وحل كافة مشاكلهم، لتدعم الاستثمار الزراعي بجنوب سيناء، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتخفيض أسعار المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، إضافة إلى أن المحاصيل الزراعية تكون عالية الجودة وخالية من المبيدات والأسمدة.