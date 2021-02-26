رئيس مجلس النواب الليبي: النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة

نفى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليومالجمعة، وجود أي معارضة مسبقة للحكومة المقبلة، مؤكدًا أن النصاب سيتوفر في جلسة منح الثقة للحكومة.

وقال صالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وفقًا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية، إن المجلس بانتظار الاجتماع في مدينة سرت، لافتًا إلى أنه إذا تعذر الاجتماع في سرت، سيكون الاجتماع في طبرق، مشيرًا إلى أن مجلس النواب الليبي سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بالطريقة المقنعة للمجلس.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قد وصل في وقت سابق، إلى العاصمة المغربية الرباط لإجراء مشاورات حول التطورات السياسية في ليبيا.