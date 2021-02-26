مقتل 3 أشخاص في هجوم لمسلحين على منزل صحفي غرب أفغانستان

ذكرت مصادر اليوم الجمعة أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب خمسة آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون على منزل صحفي في إقليم جور غرب أفغانستان، الليلة الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم,

ويخص المنزل، الذي تعرض لهجوم من قبل المسلحين صحفي وناشط ورئيس سابق بإذاعة "صدى الجور" يدعى بسم الله عادل، الذي قتل في هجوم من قبل رجال مسلحين في اليوم الأول من هذا العام.

وزعم لال جول، شقيق عادل أن طالبان نفذت الهجوم. ونفى المتحدث باسم طالبان، قاري أحمد يوسف تورط حركته في الحادث.

وقال مسؤولون محليون في إقليم جور إن فريقا، تم تكليفه بالتحقيق في الحادث. وتشير تقارير إلى أنه تم تنظيم احتجاجات في إقليم جور بسبب الحادث.

وتتصاعد عمليات العنف ضد الصحفيين ووسائل الإعلام في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة ، ما اسفر عن مقتل ستة صحفيين على خلال شهري تشرين ثان/نوفمبر وكانون أول/ديسمبر الماضيين، بالرغم من توقع انخفاض أعمال العنف كنتيجة لمحادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية.