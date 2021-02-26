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غدا.. نادر حمدي ووالدته في ضيافة منى الشاذلي

نادر حمدي ووالدته
نادر حمدي ووالدته

نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 4:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 4:58 ص

في أول ظهور تليفزيوني بعد زواجه، يحل الموزع الموسيقي نادر حمدي وزوجته المنتجة سارة حسني ووالدته الفنانة القديرة عفاف حمدي، ضيوفًا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، في التاسعة مساء غد الجمعة.

ويتحدث نادر، خلال اللقاء، عن بداياته في مجال التلحين وحُب الموسيقى، وقصة زواجه من سارة حُسني، وحفل زفافه الذي جمع عددا كبيرا من الفنانين والرياضيين والإعلاميين، أما الزوجة سارة حُسني، فتكشف عن مفاجأة تتعلق بحفل زفافها، خاصة أنه تقرر عقده قبل 7 أيام فقط من موعده، كما تضمنت الحلقة ألعاب ومسابقات بين نادر وزوجته ووالدته.

من جانبها، تتحدث الفنانة عفاف حمدي عن الموهبة الاستثنائية لنجلها في الموسيقى منذ الصغر، كما تروي كواليس ما حدث حين قرر نادر وأصدقاؤه إنشاء فريق "واما"، وغيرها من المواقف المتعلقة بطفولته وشبابه.

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